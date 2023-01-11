Лос-Анджелес, США, 11 января, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Американский кинорежиссёр Стивен Спилберг получил премию «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу за свой фильм «Фабельманы». Трансляцию церемонию вручения премии, которая проходила в Лос-Анджелесе, вёл телеканал NBC.

Luca Carlino\Zuma\TASS Стивен Спилберг

При этом премию за лучший сценарий получил режиссёр фильма «Банши Инишерина» Мартин Макдона.

Также лучшим драматическим актёром признали Остина Батлера за роль певца Элвиса Пресли в кинокартине режиссёра База Лурмана «Элвис», а лучшей драматической актрисой — Кейт Бланшетт за исполнение роли в фильме «Тар».

Отметим, ежегодная премия «Золотой глобус» присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, которые аккредитованы при Голливуде, и по престижности в США она уступает только премии «Оскар».