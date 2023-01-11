Спилберг получил премию «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу
Стивен Спилберг получил премию «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу за фильм «Фабельманы»
Лос-Анджелес, США, 11 января, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Американский кинорежиссёр Стивен Спилберг получил премию «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу за свой фильм «Фабельманы». Трансляцию церемонию вручения премии, которая проходила в Лос-Анджелесе, вёл телеканал NBC.
При этом премию за лучший сценарий получил режиссёр фильма «Банши Инишерина» Мартин Макдона.
Также лучшим драматическим актёром признали Остина Батлера за роль певца Элвиса Пресли в кинокартине режиссёра База Лурмана «Элвис», а лучшей драматической актрисой — Кейт Бланшетт за исполнение роли в фильме «Тар».
Отметим, ежегодная премия «Золотой глобус» присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, которые аккредитованы при Голливуде, и по престижности в США она уступает только премии «Оскар».