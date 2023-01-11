Анкара, 11 января, 2023, 10:00 — ИА Регнум. После отказа со стороны США Турция оказалась единственным местом, откуда Киев снабжают кассетными боеприпасами, запрещёнными Женевской конвенцией. Опасность таких бомб заключается в том, что после разрыва они могут оставаться на поле боя годами. Американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в США и ЕС обнародовал данные о том, что турки уже больше месяца передают киевским боевикам это вооружение. Уточняется, что речь идет об улучшенных боеприпасах двойного назначения, которые были произведены в Турции во времена холодной войны в рамках соглашения с США о совместном производстве. Они предназначены в том числе для уничтожения бронетехники.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Укровласти несколько месяцев выпрашивали такие поставки у США. Но американский закон запрещает такое творить. Но то закон, а не экономика. Опасность кассетных боеприпасов заключена в том, что они несут множество самостоятельных более мелких взрывных устройств, поражающих значительные площади. Это бомба с бомбами. Некоторое количество таких зарядов не разрывается и еще долго представляет опасность для населения. Поэтому они и запрещены Женевской конвенцией. Но продавцы пляжа и потребители геля решили подзаработать», — пояснил в своем телеграм-канале российский журналист Руслан Осташко.

Тем не менее в США уже объяснили, зачем Украина требует кассетные бомбы.

«У белорусской границы мобилизуются войска. Они называют это военными учениями, но ожидается, что в ближайшее время там соберутся сотни тысяч военнослужащих. Вот почему они просят эти кассетные бомбы и любое другое оружие», — рассказал американский куратор ВСУ.

«Вот как! CNN утверждает, что США всерьез рассматривают просьбу Украины предоставить той кассетные боеприпасы. Те самые боеприпасы, которые запрещены международной Конвенцией. Той самой Конвенцией, к которой дружно присоединился Евросоюз. Тот самый Евросоюз, кандидатом в который записали недавно ту самую Украину. Ту самую Украину, которая уже неоднократно применяла кассетные боеприпасы против мирных жителей Донбасса. Интересно, а Европа выразит протест против передачи Украине боеприпасов, запрещенных самой Европой? (вопрос риторический, ответ на него мы все знаем заранее)», — иронизирует политолог Владимир Корнилов.

Напомним, в конце 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об обстреле бойцов ВС РФ запрещенными кассетными снарядами.

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