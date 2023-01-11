Токио, 11 января, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Базу Военно-воздушных сил (ВВС), на которой будут проводиться учения палубной авиации с американских авианосцев, начало строить на необитаемом острове министерство обороны Японии. Об этом 11 января сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

Также указывается, что из-за этого местному рыболовецкому кооперативу заплатят компенсацию в размере 2,2 млрд иен (порядка $17 млн), так как в результате строительства он на протяжении нескольких лет не сможет вести промысел в этом районе.

Кроме того, отмечается, что учения ВВС на необитаемом острове Магэ, ранее выкупленном минобороны Японии у частной компании, который находится в юго-западной японской префектуре Кагосима, должны начаться в 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что меры для скорейшей буксировки эсминца японских ВМС «Инадзума», накануне севшего на рифы и лишившегося способности к самостоятельному передвижению, предпринимает правительство страны.