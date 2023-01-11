Нефтеюганск, Югра, 11 января, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Два жителя города Нефтеюганска (ХМАО) погибли в результате пожара, который произошёл в ночь на 11 января, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные

Уточняется, что один из погибших — двухлетний ребёнок, другой — его отец. Кроме того, пострадали ещё два человека — мать и восьмилетний ребёнок. Их с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.