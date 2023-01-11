Астана, 11 января, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Россия дала согласие на транзит в Германию по нефтепроводу «Дружба» казахстанской нефти, сообщил 11 января журналистам министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепровод «Дружба»

Казахстанский министр пояснил, что у Астаны есть устное подтверждение со стороны России. «Первая партия, предварительно, 20 тысяч тонн нефти, — уточнил Акчулаков. — Это месячный объём».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце года казахстанский оператор «КазТрансОйл» направил в «Транснефть» заявку, попросив разрешить транзит нефти объёмом 1,2 млн тонн в Германию по «Дружбе» в будущем году.