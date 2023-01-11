Нью-Дели, 11 января, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Шансы на то, что Индия может присоединиться к введённому в декабре 2022 года странами Запада ограничению цен на нефть из России, являются фактически нулевыми, так как индийские власти в этом вопросе исходят из политических и экономических интересов своей страны. Такое мнение 11 января высказал индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В данный момент шансы того, что Индия присоединится к потолку цен на нефть, практически нулевые. Индия будет исходить чисто из своих интересов — экономических, политических, стратегических», — приводит его слова ТАСС.

При этом эксперт отметил, что в данный момент у Индии имеется интерес к дешёвой российской нефти, и она не намерена отказываться от этих закупок, так как получает в результате этого большую прибыль.

Также Унникришнан указал, что для индийской стороны нет угрозы того, что Евросоюз введёт против неё вторичные санкции за покупку энергоресурсов из РФ, так как Европа, по его словам, уже фактически стала придатком США, а Вашингтон не намерен вводить санкции в отношении Нью-Дели.

Кроме того, он добавил, что 85% экономики Индии находится в частном секторе и компании страны в этом вопросе будут исходить только из собственных коммерческих интересов.

Как передавало ИА REGNUM, 10 января издание Telegraph India сообщило, что Индия может присоединиться к введенному Западом потолку цен на нефть, если стоимость российского сырья превысит $60 за баррель.