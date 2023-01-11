Индия успешно запустила баллистическую ракету «Притхви-2»
Индия провела успешный пуск баллистической ракеты малой дальности «Притхви-2»
Нью-Дели, 11 января, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Успешный тренировочный пуск баллистической ракеты малой дальности «Притхви-2», которая в том числе может нести ядерную боеголовку, был проведён Индией. Об этом 11 января сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники в индийском минобороны.
По словам последних, пуск указанной баллистической ракеты был произведён с комплексного ракетного испытательного полигона «Чандипур», который находится около берегов восточного индийского штата Одиша.
«Испытательный пуск прошёл успешно. «Притхви-2» поразила цель с большой точностью, подтвердив эксплуатационные и технические параметры ракеты», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 января министр обороны Индии Раджнатх Сингх рассказал, что экспорт индийских вооружений и военной техники за последние пять лет вырос в восемь раз.