Нью-Дели, 11 января, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Успешный тренировочный пуск баллистической ракеты малой дальности «Притхви-2», которая в том числе может нести ядерную боеголовку, был проведён Индией. Об этом 11 января сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники в индийском минобороны.

Ministry of Defence, Government of India Ракета «Притхви-2»

По словам последних, пуск указанной баллистической ракеты был произведён с комплексного ракетного испытательного полигона «Чандипур», который находится около берегов восточного индийского штата Одиша.

«Испытательный пуск прошёл успешно. «Притхви-2» поразила цель с большой точностью, подтвердив эксплуатационные и технические параметры ракеты», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января министр обороны Индии Раджнатх Сингх рассказал, что экспорт индийских вооружений и военной техники за последние пять лет вырос в восемь раз.