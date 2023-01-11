Астана, 11 января, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Установка на Украине так называемой юрты несокрушимости — частная инициатива, власти Казахстана не имеют к ней отношения, сообщил 11 января журналистам официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу, — заявил Смадияров. — Ни комментировать, ни запрещать мы это не можем».

Казахстанский дипломат подчеркнул, что посольство республики на Украине никоим образом не участвовало в процессе установки «юрты несокрушимости».

Напомним, после того как в интернете появилась информация об установке в городе Буче (Киевская область) «юрты несокрушимости», в российском МИД отметили, что официальная Астана не имеет отношения к этой акции.