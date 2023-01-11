Вашингтон, 11 января, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Участие Соединённых Штатов в конфликте на территории Украины подтверждает решение Пентагона обучать киевских боевиков использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом 11 января заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит пресс-служба российской дипмиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева», — сказал он.

Также Антонов указал, что российской стороне удаётся доводить до экспертов из США информацию об опасности такой политики Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Оттаве Олег Степанов отметил, что новое заявление канадских властей о помощи киевскому режиму выглядит нелепо на фоне внутренних проблем Канады.