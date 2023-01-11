Соледар, ДНР, 11 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. К утру 11 января 2023 года ЧВК «Вагнер» взяла под контроль территорию Соледара и освободила подземелья города. Сообщается, что российские подразделения замкнули кольцо вокруг украинской группировки. Фотографии из освобожденных соляных шахт показали СМИ. Количество пленных будет уточнено после зачистки.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

«Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер», — отметил руководитель ЧВК Евгений Пригожин.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ночью просил Зеленского отдать приказ об отводе войск из Артёмовска, так как удерживать его после падения Соледара тяжело и бессмысленно.

Украинский боевик из 46-й бригады, воюющий в Соледаре, рассказал CNN, что положение ВСУ в городе «критическое», а число погибших из числа киевских формирований настолько велико, что никто уже не считает потери. По его словам, личный состав частей обновлен не менее чем наполовину, поэтому боевики даже не успевают запоминать позывные друг друга.

«Все понимают, что город будет брошен. Все это понимают», — сказал он. — Я просто хочу понять, в чем смысл. Зачем умирать, если мы все равно собираемся покинуть его сегодня или завтра?»

Открыто признал взятие Россией Соледара советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. По его словам, когда рота военнослужащих убегает с направления, то их соседям «становится очень грустно», а потом туда заходит противник.

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Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press Соледар

Взятие Соледара это, конечно, еще не конец, но очевидное начало нового победного этапа спецоперации.

«Пытаясь оправдать потерю Украиной Соледара, Арестович назвал взятие «музыкантами» города российской «PR-акцией» для поднятия духа силовиков. Однако советник офиса президента Украины «забыл» упомянуть стратегическую важность этого населенного пункта.

Именно через дороги в районе Соледара осуществлялось снабжение украинских боевиков. Сейчас они взяты под огневой контроль российской стороной. Кроме того, после взятия этого населенного пункта для русской армии открывается еще один путь на Артёмовск, где вскоре также поднимется российский флаг», — пишет телеграм-канал readovkanews.

«После Соледара состоится освобождение Артёмовска и Северска», — подтверждает врио главы ДНР Денис Пушилин. Он также заявил, что конечной целью в Донбассе российская армия ставит освобождение Краматорска и Славянска.

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