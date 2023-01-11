Сеул, 11 января, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Южной Корее и другим странам неизвестно точно, чем вызваны такие действия КНДР, как ракетные пуски и вторжение дронов, которые Сеул считает провокацией. Об этом 11 января заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль в интервью агентству Associated Press.

EPA/KITH SEREY/ТАСС Юн Сок Ёль

«У Северной Кореи могут быть свои внутренние причины, но Республика Корея или любая другая страна не могут знать наверняка, почему они совершают подобные провокации», — сказал он.

При этом южнокорейский лидер отметил, что такие действия Пхеньяна, по его мнению, будут только способствовать укреплению потенциала реагирования в сфере безопасности Южной Кореи и её более тесному сотрудничеству с Японией и США.

Также Юн Сок Ёль обвинил руководство КНДР в том, что оно такого рода действиями создаёт «опасную ситуацию», которая может стать причиной прямого конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что группа перебежчиков из Северной Кореи заявила, что планирует вскоре запустить через границу беспилотные летательные аппараты с антипхеньянскими листовками.