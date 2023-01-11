Москва, 11 января, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Существующая в России система мобилизационного резерва положительно себя проявила, она отвечает стоящим перед страной на данный момент запросам, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») в интервью РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Комментируя слова члена комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёва («Единая Россия») о том, что российской армии пора наращивать мобилизационный резерв, учитывая вариант прямого участия НАТО в боевых действиях на стороне Украины, Картаполов сказал:

«Резерв для этого и предназначен, но всё будет зависеть от масштабов конфликтов».

Он добавил, что в случае масштабной войны ситуация будет уже другой, и тогда российской армии не удастся обойтись только мобилизационным резервом.