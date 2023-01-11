Киев, 11 января, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Плакаты, на которых один из главных героев повести Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» Чебурашка назван «оккупантом», появились в киевских школах из-за успешного проката в России фильма про него. Об этом 11 января сообщает портал «Украина. ру» в своём телеграм-канале.

Цитата из к/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2023. Россия Чебурашка

На опубликованном изданием плакате изображение Чебурашки перечёркнуто, а сам сказочный герой назван «оккупантом». При этом на плакате под изображением размещена надпись, в которой предлагается тем, кому нравится этот персонаж, уехать в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что фильм «Чебурашка», который вышел в прокат 1 января 2023 года, по состоянию на 8 января собрал порядка 3 миллиардов рублей.