Лос-Анджелес, США, 11 января, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Глава режима Киева Владимир Зеленский пообещал, что третьей мировой войны не будет. Он заявил об этом 10 января в своём видеообращении к участникам церемонии вручения премии ассоциации иностранной прессы Голливуда «Золотой глобус».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет», — сказал он.

При этом Зеленский добавил, что ситуация с мировыми войнами, по его мнению, не является «трилогией».

Отметим, церемония вручения премии «Золотой глобус», которая проходила в Лос-Анджелесе, транслировалась американским телеканалом NBC.