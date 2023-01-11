Токио, 11 января, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Меры для скорейшей буксировки эсминца ВМС Японии «Инадзума», накануне севшего на рифы и лишившегося способности к самостоятельному передвижению, предпринимает японское правительство. Об этом 11 января заявил на пресс-конференции в Токио генсек кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Мы понимаем всю опасность случившегося, намерены максимально ускорить подготовку к буксировке корабля на ремонт», — сказал он.

Отметим, эсминец «Инадзума» сел на рифы у побережья острова Хонсю 10 января в ходе учебного похода во Внутреннем Японском море, в результате чего повредил гребной винт и лишился возможности передвигаться самостоятельно. При этом во время инцидента никто не пострадал, а произошедшая утечка топлива в море была ликвидирована.