Киев, 11 января, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Очередное свидетельство бесчеловечной жестокости киевских боевиков вскрылось после освобождения из плена ополченца Леонида Кудрявцева (ДНР), спровоцировав широкий общественный резонанс и волну негодования в соцсетях. Подробности пыток боец сообщил в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Истязания проводились в гараже, расположенном на территории неизвестного пленному поселка. Вероятно, исключая возможность побега, Леониду сразу повредили ножом ногу. Во время мучений, которые сопровождались побоями, от Кудрявцева требовали предоставить информацию о количестве и расположении военной техники, живой силы, а также пунктах размещения ополченцев.

Помимо пыток электрическим током, боевики ВСУ отрезали ополченцу палец, а далее, наложив кровоостанавливающую перевязку, перевезли в другое место, предположительно — в Авдеевку, где допрос с пристрастием продолжился.

«Током били. Если долго молчишь, током… вопрос не понравился — током били», — рассказал ранее СКР военнослужащий.

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Показания вернувшихся из плена подтверждают, что представители Украины грубо нарушают международные требования об обращении с военнопленными.

«Кто эти люди? Где в этом воспаленном сознании появляются мысли о таких ужасных истязаниях? Где хоть одно доказательство похожих пыток со стороны российской армии? Кто вы такие?» — негодует российский журналист Руслан Осташко.

Случаи немотивированной жестокости киевских боевиков происходят повсеместно. Этому, в частности, способствует работа завербованных СБУ провокаторов в социальных сетях. К примеру, одного из них на днях задержали в Мелитополе. На допросе мужчина признался не только в том, что передавал данные о передвижении подразделений ВС РФ, но и в том, что распространял в соцсетях и закрытых Telegram-каналах призывы к расправе над российскими военными.

«Угрожал, что нужно побить им коленные чашечки и пальцы на ногах. Фильмов пересмотрел», — сказал задержанный.

Никита Третьяков ИА REGNUM Российские военные

В начале октября 2022 года экс-командир полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовал кадры с расправой над гражданскими в Купянске, которые сотрудничали с российской властью. Люди замучены, со следами пыток, их тела скидывают в яму. Посыл публикации был устрашающий: мол, так будет со всеми сторонниками Русского мира.

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В конце 2022 года боевик ВСУ расстрелял мирных жителей на камеру в Артёмовске. На видео запечатлен момент, как мужчина с оружием ведет двух человек с завязанными глазами к месту расправы.

«Украинские садисты и убийцы не собираются исполнять Женевскую конвенцию и, более того, не скрывают это. А что им сделают? Ведь лидеры западных стран присягнули на верность неофашизму и поклялись поддерживать Украину, чего бы им это не стоило и столько, сколько потребуется», — отметили авторы канала kremlinprachka.

Напомним, западные СМИ проигнорировали новости о таких ужасных военных преступлениях ВСУ, как приказ главы «Мобильного госпиталя» Геннадия Друзенко кастрировать раненых российских пленных. Вместе с тем экс-сенатор от Республиканской партии США Ричард Блэк рассказал, что впервые внимание западных СМИ привлёк бесчеловечный расстрел нацистами киевского режима взятых в плен российских военных.

«Было ещё одно недвусмысленное видео, где показывали лагерь военнопленных, который находился под контролем [военных киевского режима]. Туда свозили российских военных с поля боя, пленных, а потом просто подходили к ним и простреливали ноги», — пояснил Блэк.

Политик отметил, что сам по себе факт казни российских военных не стал чем-то новым, однако именно после этого СМИ на Западе впервые хоть как-то начали освещать зверские преступления киевских нацистов.

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«Мы никогда не будем мириться с убийствами мирных граждан, равно как и с убийствами и пытками российских пленных военнослужащих», — заявил российский посол в США Анатолий Антонов в ходе конференции Международного шиллеровского института.

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Никита Третьяков ИА REGNUM Наклейки на базе националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Тем временем украинские боевики продолжают совершать преступления. Из Херсона сообщают о безжалостном расстреле родителей одной из студенток за то, что они отправили дочь в Крым. Военные преступления являются системной практикой украинской стороны. Не следует забывать о совершенных ранее расправах над пленными и гражданскими: в Малой Рогани, в Киевской области (с участием боевиков «Грузинского легиона»), в Буче, Купянске и т.д.», — напомнил в своем телеграм-канале журналист, член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Василий Небензя в Совбезе ООН заявил, что Россия ожидает от международного сообщества принципиальных оценок свидетельств пыток и казней украинскими боевиками.

В свою очередь, российские правозащитники намерены и впредь фиксировать все случаи появления информации о казнях, пытках и негуманном обращении с пленными со стороны украинских националистов. В том числеэто касается видеозаписи о расстреле безоружных граждан России. Собранные сведения будут включаться в очередной бюллетень, посвященный нарушениям прав человека украинскими войсками и нацформированиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ополченец из ДНР Леонид Кудрявцев смог выбраться из плена 1 декабря 2022 года после переговоров о возвращении 50 российских военных.

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