Владивосток, 11 января, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Место прорыва на водопроводе во Владивостоке, в результате которого без водоснабжения остались 13 многоквартирных домов, было обнаружено специалистами. Об этом 11 января сообщает пресс-служба КГУП «Приморский водоканал» в своём телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Водопровод

«Специалисты Горводопровода третий день работают на устранении аварии на водопроводных сетях в районе «Зелёного угла». Специалисты с приборами определили точное место порыва, откопали специальной техникой мёрзлый грунт», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на данный момент препятствием для ремонта является постройка на водопроводной сети, и добавляется, что в связи с этим было решено сделать временный вынос водопровода в обход здания.

При этом уточняется, что восстановление водоснабжения запланировано примерно на 21:00 (14:00 мск).

Отметим, прорыв водопровода в районе «Зелёного угла» во Владивостоке произошёл 9 января, в результате него несколько улиц оказались залиты водой.