* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Кемерово, 11 января, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) лишён региональных наград Кемеровской области, сообщает официальный сайт правительства региона.

(сс) Okras Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

10 января губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев издал постановление о лишении Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) ордена Почета Кузбасса и медали «За веру и добро» в связи совершением им «порочащего проступка».

Ранее на правительственном сайте региона было опубликовано обращение к Цивилеву бюро Кемеровской областной ветеранской организации, в котором Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) был назван человеком, «предавшим интересы своего Отечества и недостойным его наград».

Напомним, что проживающий в Израиле юморист во время своего концерта повторил лозунг украинских националистов и карателей.