Москва, 11 января, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил поинтересоваться у своих подписчиков в телеграм-канале, нужно ли вводить запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Госдуму группой депутатов от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП был внесен законопроект о запрете розничной продажи энергетиков несовершеннолетним. Розничная продажа безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков лицам в возрасте до восемнадцати лет (несовершеннолетним) не допускается, следует из документа. Кроме того, запрещается торговля такими напитками в организациях культуры, на стадионах, в поликлиниках, больницах, в детских и молодежных организациях. Первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина («Единая Россия»), комментируя инициативу, заявляла, что законопроект имеет важную цель, но проблему употребления подростками энергетиков не решить одними запретами.

«Много обращений поступает о вреде энергетиков. Их продажа детям до сих пор разрешена в 28 регионах. Вопрос находится в полномочиях субъектов РФ. Считаете ли вы необходимым введение запрета продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне?» — спросил Володин.

Читателям телеграм-канала предложены три варианта ответа: «да», «нет», «всё равно».