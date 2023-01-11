Лима, 11 января, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Срочные меры для урегулирования ситуации в Перу, где во время массовых протестов погибли свыше 40 человек, призвал Межамериканскую комиссию по правам человека принять президент Колумбии Густаво Петро. Он написал об этом 11 января на своей странице в одной из соцсетей.

Denis Mayhua/dpa/Global Look Press Протесты в Перу

«Межамериканская система по правам человека должна срочно действовать. Обеспечительные меры становятся необходимостью», — указал он в своём сообщении.

Также колумбийский лидер назвал сложившуюся в Перу ситуацию «расправой над населением» и добавил, что, по его мнению, для её разрешения нужно найти политическое и мирное решение.

«Нужно остановить смерти и сесть за стол переговоров», — пояснил Петро.

Отметим, массовые протесты начались в Перу 7 декабря 2022 года после того, как президент страны Педро Кастильо был отстранён от власти.