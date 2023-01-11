Нижневартовск, Югра, 11 января, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Из-за сильных морозов в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре отменены рейсы автобусов из Нижневартовска в Сургут и ещё в ряд муниципалитетов. Об этом 11 января сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска в своём телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мороз

«Из-за низкой температуры воздуха на автовокзале Нижневартовска отменены некоторые пассажирские рейсы», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что это рейсы в Сургут, Радужный, Ханты-Мансийск, Стрежевой и в населённые пункты Нижневартовского района.

Отметим, на сегодняшний день в Нижневартовске, Сургуте и ещё ряде городов региона установились морозы до — 42… — 43 °C.