Анкара, 11 января, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Возможную дату встречи глав МИД России, Турции и Сирии в Москве сообщила 10 января турецкая газета Hürriyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

По данным издания, встреча глав внешнеполитических ведомств трёх стран Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Фейсала Микдада может состояться в период с 14 по 16 января. При этом предполагаются два возможных сценария встречи.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сейчас находится в турне, охватывающем пять стран Африки, и вернётся на родину 14 января. Предполагается, что в первом варианте сценария Чавушоглу может отправиться в Москву в период с 14 по 16 января.

Второй возможный сценарий предполагает, что Чавушоглу сначала совершит визит в Вашингтон, запланированный на 17 января, а затем отправится в Москву.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу анонсировал встречу министров иностранных дел Турции, России и Сирии.