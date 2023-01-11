Пхеньян, 11 января, 2023, 07:55 — ИА Регнум. США продолжают внимательно следить за Северной Кореей и другими странами на предмет возможного применения или распространения ими химического и биологического оружия, сообщает 10 января южнокорейское информационное агентство Рёнхап.

U.S. Navy Химическая атака

Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что США примут все необходимые меры «для привлечения к ответственности» любой страны, если она применит или распространит такое оружие.

Это замечание прозвучало после того, как Ян Уотсон, заместитель помощника министра обороны США по вопросам химической и биологической защиты, подчеркнул возрастающие угрозы, исходящие от химического и биологического оружия Китая и России.

Отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве между Китаем, Россией и Северной Кореей, Райдер сказал, что такое сотрудничество «вызывает озабоченность» у США и поэтому Вашингтон будет внимательно за этим следить.

Генерал отметил, что США располагают многими «невоенными методами» воздействия на страны, располагающие химическим и биологическим оружием, в частности, это экономические санкции.