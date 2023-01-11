Люцерн, Швейцария, 11 января, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Глава департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Граф был обвинён в «расизме» после его слов в адрес украинских беженцах. Об этом 10 января пишет швейцарское издание Luzerner Zeitung.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

Граф в интервью газете Blick назвал украинских беженцев «более требовательными», нежели другие вынужденные переселенцы. Также чиновник указал, что в каждой волне беженцев первыми приезжают совсем не те, кто действительно нуждается, а те, кто может себе позволить попутешествовать.

«Население испытывает сильное недовольство, когда беженцы ездят на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь. Другие группы беженцев также не понимают, почему им нельзя иметь машину, в то время как украинцам можно», — отметил Граф.

После такого заявления чиновник столкнулся с обвинениями в «расизме» и распространении негативной информации о беженцах. В частности, депутат парламента кантона Урбан Фрай от партии «Зеленые» обвинил Графа в распространении заведомо негативных обобщений в адрес украинских беженцев.

При этом Фрай потребовал от местного правительства информацию о беженцах, остановившихся в Люцерне, включая данные о том, у кого из них есть автомобили и сколько человек получают социальное пособие. Как пояснил парламентарий, заявления Графа подрывают основу для возникновения чувства солидарности жителей департамента Люцерна с украинцами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что граждане Украины были задержаны в Псковской области при попытке вывезти в Латвию около $72 тыс.