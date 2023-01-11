Канберра, 11 января, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Австралийский кардинал Джордж Пелл, ставший ранее фигурантом громкого педофильского скандала, скончался в Ватикане в возрасте 81 года, сообщает 11 января Associated Press.

Kerry Myers Джордж Пелл

По словам архиепископа Мельбурна, у Пелла после проведённой операции бедра возникли осложнения с сердцем. На прошлой неделе Пелл присутствовал на похоронах папы Бенедикта XVI.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил соболезнование всем гражданам католического вероисповедания и заявил о намерении похоронить Пелла в Австралии.

Кардинал Пелл в 2014 году по решению папы Франциска I возглавил Секретариат по делам экономики Святого престола, осуществлявший руководство всеми финансами Ватикана.

Однако в Австралии Пелл был обвинён в развращении двух несовершеннолетних церковных певчих. Кардинал вернулся на родину, где был признан виновным судом присяжных. Он провёл в заключении в одиночной камере 404 дня. В 2020 году Пелл был единогласно оправдан Верховным судом Австралии. Оправдательный приговор кардиналу был крайне неоднозначно встречен австралийской общественностью.