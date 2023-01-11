Луганск, 11 января, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Артиллерия Вооруженных сил в рамках боя в Луганской Народной Республике уничтожила расчеты ВСУ, использовавшие для обстрелов польские 120-миллиметровые минометы.

Иван Шилов ИА REGNUM Выстрел из миномета

Они были установлены в районе населенного пункта Червоная Диброва. Это место является зоной ответственности Западного военного округа (ЗВО).

«Это полька была (бесшумная мина польского производства), работает по нам, нас срисовали», — сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости российский военнослужащий с позывным Слон.

Так он прокомментировал разрыв мины, произошедший недалеко. Затем российские военнослужащие установили направление стрельбы противника, определили расстояние до минометов и передали полученные координаты артиллеристам. В контрбатарейной борьбе со стороны России использовалась гаубица калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Министерство обороны России обнародовало видеозапись работы мобилизованных военнослужащих и добровольцев в составе минометных расчетов.

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