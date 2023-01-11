Астана, 11 января, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Первые 20 тыс. тонн нефти планирует поставить в Германию в январе Казахстан. Об этом 11 января сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как уточнил министр, объём первой партии составит 20 тыс. тонн, суммарно за год предполагается поставить до 1,5 млн тонн. При этом Акчулаков отметил, что размер запрошенной мощности — до шести млн тонн, и это максимальный объём поставок.

Также Акчулаков указал, что заявленный на январь объём поставок может быть увеличен.

«Мы ждали официального подтверждения от коллег из РФ, потому что пропуск через Россию. Но здесь устно мы это подтверждение [со стороны России] имеем, я думаю, что не будет большой проблемы», — пояснил Акчулаков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России.