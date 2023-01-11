Луганск, 11 января, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского режима обстреляли из установки HIMARS территорию ЛНР, сообщил 11 января тг-канал представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

U.S. Army РСЗО HIMARS

10 января был зафиксирован обстрел посёлка городского типа Чернухино Перевальского района. По населённому пункту было выпущено шесть ракет из установки HIMARS.

Информация о разрушениях и пострадавших в результате этого обстрела уточняется.

Напомним, что США поставило Украине по меньшей мере 24 установки реактивного залпового огня M142 HIMARS, имеющие дальность стрельбы управляемыми реактивными снарядами до 80 километров.