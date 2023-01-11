Вашингтон, 11 января, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Турция уже больше месяца передает Киеву для артиллерии ВСУ кассетные боеприпасы американского образца, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники в США и ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

По информации журналистов, поставки начались в конце ноября. В издании подчеркивают, что боеприпасы были изготовлены в период холодной войны.

В публикации также отмечается, что передаваемые ВСУ вооружения нацелены против «российских бронемашин и военнослужащих на поле боя». Кроме того, в Foreign Policy добавили, что Турция стала единственным местом, где Киев смог получить доступ к кассетным боеприпасам после отказа со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря министр — член совета министров Польши Михал Дворчик заявил, что Варшава поставила киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы С-125 «Нева» советского производства.