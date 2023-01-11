Донецк, 11 января, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Многоцелевые истребители Су-35С ВКС России уничтожили в ходе выполнения боевых задач самолёт противника, сообщает 11 января тг-канал российского Министерства обороны.

Aleksandr Markin Истребитель Су-35

Экипажи истребителей отработали патрулирование в заданном районе, осуществили прикрытие действий бомбардировщиков и штурмовиков, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ими ударов по военным объектам противника.

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Истребители Су-35С ВКС совершали полёты с подвешенными ракетами различных классов. Во время одного из боевых вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ.

Напомним, что Су-35С является глубоко модернизированным сверхманевренным многофункциональным истребителем поколения «4++».