Российские истребители в зоне СВО сбили самолёт противника
ВКС России активно применяют в СВО истребители Су-35С
Донецк, 11 января, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Многоцелевые истребители Су-35С ВКС России уничтожили в ходе выполнения боевых задач самолёт противника, сообщает 11 января тг-канал российского Министерства обороны.
Aleksandr Markin
Истребитель Су-35
Экипажи истребителей отработали патрулирование в заданном районе, осуществили прикрытие действий бомбардировщиков и штурмовиков, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ими ударов по военным объектам противника.
Истребители Су-35С ВКС совершали полёты с подвешенными ракетами различных классов. Во время одного из боевых вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ.
Напомним, что Су-35С является глубоко модернизированным сверхманевренным многофункциональным истребителем поколения «4++».