Берлин, 11 января, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Запасов газа в Германии хватит на текущую зиму, даже если в стране будут наблюдаться экстремально сильные морозы. Об этом 10 января пишет издание Bild со ссылкой на экспертов ассоциации операторов подземных хранилищ газа ФРГ (INES).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

По оценке экспертов, самый вероятный сценарий указывает, что к концу зимы хранилища будут заполнены на 65%. В основе такого сценария — серьёзное сокращение энергопотребления.

В случае самого негативного сценария, при аномально низких температурах зимой в хранилищах останется около 40% газа.

Кроме того, эксперты уточнили, что газохранилища могут быть заполнены к следующей зиме даже в случае полной остановки экспорта газа из России. По прогнозам экспертов, в январе и феврале ожидается снижение объёмов топлива в газохранилищах, но уже с апреля операторы снова смогут начать заполнение резервуаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявили в Федеральном сетевом агентстве, в Германии дефицит газа в зимний период становится всё более маловероятным, при этом экономить ресурс по-прежнему необходимо.