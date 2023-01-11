Вашингтон, 11 января, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Долги домохозяйств в США продолжают увеличиваться, сообщает издание The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

В 2022 году суммарный долг домохозяйств увеличился по сравнению в 2021 годом на 7,65% и достиг рекордной суммы в $16,5 трлн.

Американское домохозяйство в среднем задолжало $222 000 по ипотеке, $17 000 по кредитным картами и $29 000 по автокредитам. При этом отмечается, что общий долг по кредитным картам достиг $460 млрд.

Эксперты считают, увеличение догов свидетельствует не о легкомысленности американцев, а о росте цен и процентных ставок. Зарплаты население не поспевают за ними, что вынуждает людей брать новые долги.

Так в 2022 году средний доход домохозяйства вырос всего на 4%, в то время как стоимость жизни в США повысилась на 8%.