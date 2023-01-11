Иркутск, 11 января, 2023, 06:18 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек пострадал в результате массового дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 11 января на улице Байкальской в Иркутске, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Иркутской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В ДТП столкнулись маршрутка и шесть автомобилей. Авария произошла на фоне сильного снегопада и ухудшения дорожных условий. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Из-за инцидента на улице Байкальской образовалась автомобильная пробка в 9 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 января в Алтайском крае перевернулся пассажирский автобус. В результате случившегося пострадали пятеро человек.