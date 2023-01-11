Геническ, Херсонская область, 11 января, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Сожаление по поводу запрета киевским режимом русской культуры на Украине выразила американская пианистка Валентина Лисица на пресс-конференции после своего выступления в городе Геническе Херсонской области. Об этом 10 января сообщила администрация региона в телеграм-канале.

Цитата из видео в телеграмм-канале Игоря Шутенкова Концерт Валентины Лисицы в Бурятии

Лисица выступила в Геническе с рождественскими концертами, приуроченными к 150-летию великого русского композитора Сергея Рахманинова.

«В нынешнее время людям тяжело по обе стороны Днепра. Здесь мы отмечаем годовщину Рахманинова, а там сплошные проблемы, но они еще и насмехаются официально, и еще говорят, что Рахманинова и Чайковского нужно отменять», — отметила пианистка.

Также Лисица рассказала о благотворном влиянии классической музыки на развитие головного мозга и на сознание людей.

«Музыка делает человека более полным, внимательным и открытым. Это абстрактное искусство, которое мы должны воспроизводить, ведь это не материальное, где можно пощупать, это не кино и не скульптура. В классической музыке отсутствует насилие как таковое, это очень доброе искусство. И оно действует на нас очень чудотворным способом», — пояснила Лисица.

Пианистка Валентина Лисица родилась в Киеве, но в 1991 году уехала в США, в настоящее время проживает в России. Она выступает на ведущих концертных площадках мира. Начиная с 2015 года пианистка регулярно приезжала с концертами в Донецк и Луганск, поддерживая жителей Донбасса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевский режим продолжает бороться с «сотнями названий улиц Пушкина» и «последствиями русификации».