Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 11 января, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик лично вручит высшую государственную награду Владимиру Путину, сообщает 10 января сербский телеканал РТРС.

Medija centar Beograd Милорад Додик

Об этом в интервью сербским журналистам заявил российский посол в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов.

Посол подчеркнул, что Россия благодарна Додику за решение наградить Путина. Калабухов считает, что награждение является подтверждением стратегического характера братских российско-сербских отношений во всех областях — как в экономике, так и в духовной сфере. Посол отметил, что эти отношения имеют дальнейшую хорошую перспективу для развития.

Калабухов отметил, что для Додика будет найдена возможность лично вручить орден Путину в Москве. По мнению посла, это будет еще одним доказательством двухсторонних хороших отношений.

Говоря о негативной реакции Еврокомиссии и американского посольства на решение Додика наградить Путина, Калабухов заявил, что оно совершенно необоснованно, «поскольку это суверенное решение руководства Республики Сербской и комментировать это решению некому».

Посол отметил, что Запад демонизирует Россию и персонально Путина. Он назвал недостижимыми попытки устранить Россию из политической и культурной жизни других стран.

«Думаю, им лучше подумать о своей безответственной политике, а не комментировать это решение руководства Республики Сербской», — отметил посол.

Напомним, что Милорад Додик удостоил Владимира Путина ордена «За особую патриотическую заботу и любовь к Республике», являющегося высшей государственной наградой Республики Сербской.