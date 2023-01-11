Луганск, 11 января, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Расчёты киевских боевиков успешно подавили в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ВС России. Об этом 11 января сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Столкновение с противником произошло в районе населённого пункта Червоная Диброва, в зоне ответственности Западного военного округа. Как пояснил российский военнослужащий с позывным «Слон», после обстрела противником российских позиций с применением миномётов калибра 120 мм польского производства российские военные определили направление стрельбы противника.

Затем военнослужащие вычислили расстояние до миномёта и передали координаты артиллеристам. После этого украинские расчёты были успешно подавлены из гаубицы калибра 152 мм.

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