Вашингтон, 11 января, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Самолёт, принадлежавший королю рок-н-ролла Элвису Пресли, был продан на аукционе во Флориде, сообщает 10 января телеканал Fox News.

NASA Самолёт Lockheed Jetstar

Красно-серебристый самолёт Lockheed 1329 Jetstar 1962 года выпуска был продан 8 января, в день рождения Пресли, частному коллекционеру за $286 000.

Следует отметить, что самолёт находится в нерабочем состоянии, у него отсутствуют двигатели, поэтому летать на нём нельзя.

Сам Пресли приобрел этот самолёт незадолго до своей смерти за $840 000. Шестиместный Lockheed имел эксклюзивную отделку салона, включавшую в себя внутреннюю обивку из красного бархата, позолоченную фурнитуру, панели из дорогого дерева. Он также располагал туалетом, столом, цветным телевизором, видеомагнитофоном, кассетным магнитофоном и микроволновой печью.

Напомним, что Пресли, скончавшийся в 1977 году в возрасте 42-х лет, до сих пор имеет многомилионную армию поклонников по всему миру и предметы, связанные с ним, регулярно продаются с аукционов.