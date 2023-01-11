Вашингтон, 11 января, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Пять произведений искусства, похищенных в США в середине декабря и оцененных в $400 тысяч, были найдены в отеле в американском городе Лейквуд (штат Колорадо), 10 января передал телеканал Fox 31 со ссылкой на управление полиции американского города Боулдер (штат Колорадо).

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Они находились внутри запертого грузовика. При этом замок с автомобиля оказался спилен. На находку удалось выйти с помощью информаторов.

Сведения о произведениях искусства появились 7 января. Полицейские управления Лейквуда и Боулдера провели совместную операцию. Правоохранители арестовали подозреваемого в краже и провели обыск в его гостиничном номере.

У преступника также были найдены и другие украденные вещи. Речь идет об оружии и электронике.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября из дома Майкла Джексона в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) были похищены его личные вещи и записи на общую сумму $1 млн.