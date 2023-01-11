В США нашли ряд украденных произведений искусства на сумму $400 тысяч
В США нашли пять украденных произведений искусства общей стоимостью $400 тысяч
Вашингтон, 11 января, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Пять произведений искусства, похищенных в США в середине декабря и оцененных в $400 тысяч, были найдены в отеле в американском городе Лейквуд (штат Колорадо), 10 января передал телеканал Fox 31 со ссылкой на управление полиции американского города Боулдер (штат Колорадо).
Они находились внутри запертого грузовика. При этом замок с автомобиля оказался спилен. На находку удалось выйти с помощью информаторов.
Сведения о произведениях искусства появились 7 января. Полицейские управления Лейквуда и Боулдера провели совместную операцию. Правоохранители арестовали подозреваемого в краже и провели обыск в его гостиничном номере.
У преступника также были найдены и другие украденные вещи. Речь идет об оружии и электронике.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября из дома Майкла Джексона в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) были похищены его личные вещи и записи на общую сумму $1 млн.