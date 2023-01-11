Вашингтон, 11 января, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Решение Пентагона обучать киевских боевиков применению и обслуживанию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot подтверждает фактическое участие США в конфликте на Украине. Такое заявление сделал 10 января посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит пресс-служба дипмиссии.

Mil.ru Анатолий Антонов

Антонов указал, что решение американского военного ведомства организовать курс обучения на базе Форт-Силл в штате Оклахома де-факто в очередной раз подтверждает участие США в украинском конфликте. При этом российский дипломат отметил, что Вашингтон выступает на стороне нацистских преступников из Киева.

Кроме того, Антонов констатировал, что позиция России об опасности таких действий Вашингтона постепенно находит отклик и поддержку у американских экспертов. Дипломат привёл в пример местных обозревателей, которые признают, что администрация Белого дома уже «не ограничивается укреплением оборонного потенциала Киева, а передает республике новые вооружения с целью повышения ее наступательных возможностей».

Антонов отметил, что такой довод как нельзя лучше показывает истинные цели администрации США, которые состоят в том, чтобы нанести как можно больше урона России руками украинцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил американские СМИ в замалчивании истинного положения дел на Украине.