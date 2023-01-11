Нью-Йорк, США, 11 января, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Аллен Вайссельберг, бывший финансовый директор компании Дональда Трампа, приговорён к пяти месяцам тюрьмы, сообщает 11 января Reuters.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Вайссельберг был признан виновным в участии в 15-летнем мошенничестве, позволявшем Trump Organization уклоняться от уплаты налогов.

75-летний Вайссельберг, раннее выступавший в качестве главного свидетеля обвинения в уголовном процессе над компанией экс-президента, признал себя виновным ещё в августе прошлого года, признав, что с 2005 по 2017 год он и другие руководители компании получали с нарушением закона бонусы и привилегии.

Вайссельберг уже вынужден был заплатить в рамках своего наказания около 2 миллионов долларов в виде налогов, штрафов и процентов. Хотя он уже больше и не является финансовым директором компании, но находится в оплачиваемом отпуске за счёт Trump Organization.

Предположительно Вайссельберг будет отбывать своё заключёние в нью-йоркской тюрьме на острове Райкерс, печально известной коррупцией, насилием и распространением наркотиков среди заключённых.