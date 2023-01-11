Сакраменто, США, 11 января, 2023, 04:54 — ИА Регнум. В Калифорнии продолжает увеличиваться число погибших от стихийных бедствий, сообщает 11 января Associated Press.

Маскитный Наводнение

Как заявил губернатор Гэвин Ньюсом, с конца декабря в штате погибло уже 17 человек. Ньюсом посетил особо пострадавший от наводнения город Капитола, находящийся на побережье Тихого океана.

Сильнейшие ливни и снегопады привели к камнепадам и оползням. Движение по многим дорогам затруднено, так как они фактически превратились в бурные реки, и даже опасно. Так вода унесла из автомобиля, находившегося на шоссе, маленького ребёнка, а два человека погибло на дороге после того, как на них упало дерево.

Из-за паводков жители небольших посёлков оказались в полной изоляции. Для их спасения приходится применять вертолёты.

Ситуацию усугубляет отсутствие из-за прошлых лесных пожаров значительного количества деревьев, что приводит к многочисленным оползням и селям.