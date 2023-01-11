Вашингтон, 11 января, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Сторонники движения за права темнокожих Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») назвали полицейских убийцами и призвали распустить полицию. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 10 января на странице движения в Twitter.

John Lucia Black Lives Matter

Заявление появилось в связи с Днём уважения к сотрудникам правоохранительных органов, который в США отмечается 9 января.

«Мы не уважаем убийц. Распустить всех полицейских. К черту полицию», — сказано в публикации.

Движение Black Lives Matter выступает против расовой дискриминации и за прекращение финансирования полиции. Часто протестные акции участников движения перерастают в погромы, беспорядки и столкновения с полицейскими.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что организация, созданная экс-первой леди США Хиллари Клинтон после ее проигрыша на президентских выборах 2016 года, влила $75 тыс. в группу, выступавшую за сокращение финансирования полиции на фоне погромов, устроенных членами движения Black Lives Matter.