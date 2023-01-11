Пекин, 11 января, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Рост экономики Китая в 2023 году составит 4,3%, говорится в опубликованном январском докладе Всемирного банка, посвящённом перспективам развития мировой экономики.

Gary Lerude Китайский флаг

В 2024 году темпы роста китайской экономики предполагаются в пределах 5%.

По сравнению со своими июньскими прогнозами Всемирный несколько уменьшил прогноз роста экономики Китая: на 0,9% в 2023 году и на 0,1% в 2024 году.

По подсчётам Всемирного банка, в прошлом году китайская экономика возросла всего на 2,7%. Это связано с общим резким ухудшением экономической активности в стране. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сильнейшие засухи, а также неблагоприятные факторы в сфере недвижимости привели к существенному падению темпов роста. Таких низких показателей у китайской экономики не было с 1970-х годов, то есть ещё до начала масштабных экономических реформ в стране.

Постепенное снятие ковидных ограничений приведёт к росту экономики, однако продолжающееся действие неблагоприятных факторов привело аналитиков Всемирного банка к решению понизить прогнозировавшийся ранее рост почти на целый процент.