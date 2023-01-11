Оттава, 11 января, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Новое заявление канадских властей о помощи киевскому режиму выглядит нелепо на фоне внутренних проблем Канады, считает посол России в Оттаве Олег Степанов.

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«Кабинет (главы канадского правительства Джастина) Трюдо, направляющий деньги на разжигание конфликта и поддержку нелегитимного режима за тысячи километров от Канады, выглядит нелепо. Смешно, в частности, на фоне всех внутренних проблем Канады», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января Владимир Зеленский провел четыре телефонных разговора с премьер-министрами Нидерландов, Великобритании, Норвегии и Канады. Он обсудил с ними укрепление военной сферы киевского режима.

10 января агентство Reuters распространило информацию о том, что Оттава собирается приобрести у США за примерно 406 млн канадских долларов ($302,6 млн) новейшие зенитные ракеты NASAMS для последующей их безвозмездной передачи Киеву.