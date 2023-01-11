Вашингтон, 11 января, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Конфликт на Украине стал ярким примером того, как американские СМИ лгут о реальном положении дел в мире. Такое заявление сделал 10 января ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Gage Skidmore Такер Карлсон. Ведущий Fox News

По словам Карлсона, в то время как в мире происходят масштабные исторические события, американцы о них даже не подозревают либо не осведомлены в полной мере. Карлсон обвинил в создавшейся ситуации американские СМИ, которые под давлением властей замалчивают важную и достоверную информацию. Из-за этого люди остаются в опасном неведении в вопросах, которые напрямую касаются их жизни.

«Если вы вдруг сомневаетесь, что это действительно так, спросите своих соседей, кто на самом деле одерживает победу на Украине? Конечно же, они ответят вам, что побеждает Украина. Да! Это то, что они видят в программе Today каждое утро последние 11 месяцев», — отметил Карлсон.

Как указал телеведущий, весь американский медийный истеблишмент говорит только о победе Украины, а всех сомневающихся и тех, кто говорит обратное, сразу называют российскими агентами. Американцы же верят СМИ, потому что других источников информации на Украине у них нет.

Карлсон отметил, что из-за недостатка информации читатели Washington Post испытали шок, когда прочли статью, написанную экс-главой Пентагона Робертом Гейтсом и бывшим госсекретарем Кондолизой Райс. Авторы статьи писали, что Украина проигрывает и проиграет окончательно, если США не окажут ей поддержку.

Карлсон заключил, что американцы имеют право знать правду, и обвинил СМИ в намеренном сокрытии важной информации.