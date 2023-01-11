Остин, США, 11 января, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Юридический фонд American First подал коллективный иск против нескольких медицинских вузов штата Техас, в котором утверждает, что в эти учебные заведения незаконно принимали студентов по признаку расы, пола и национальности, сообщает 10 января телеканал Fox News.

Флаг США

По его мнению, белые и азиатские мужчины при поступлении в вузы подвергаются серьёзной дискриминации, так как с них требуют получения гораздо более высоких баллов, чем у абитуриентов, принадлежащих к другим расовым группам.

Так белый мужчина подал заявления на поступление на медицинские факультеты шести техасских университетов, и в итоге ему было отказано в приёме во все шесть. Тогда он запросил данные о поступающих в вузы студентах и обнаружил, что вступительные требования для чернокожих и латиноамериканских гораздо ниже, чем аналогичные требования для белых и азиатов.

Он также выяснил, что вступительные балы у принятых на учёбу женщин ниже, чем у мужчин.

В коллективном иске, поданном в федеральный окружной суд, говорится что «позитивная дискриминация», культивируемая во многих учебных заведениях, позволяет абитуриентам с более низкими академическими данными поступать за счет отклонённых кандидатов с высоким уровнем знаний.

В иске также утверждается, что почти каждая медицинская школа и университет в США допускают дискриминацию по признаку расы и пола при приёме студентов. При этом страдают все американцы, потому что будущие врачи должны получать медицинскую специальность, основываясь на своих заслугах, а не на неизменных расовых и половых характеристиках.

«Когда вы или ваш близкий человек попадаете в отделение неотложной помощи, всё, о чем вы заботитесь, — это получить наилучшее лечение, а не о том, выполнил ли вице-президент больницы квоту», — заявил глава фонда, подавшего коллективный иск.

Напомним, что в США имеет повсеместное распространение так называемая «позитивная дискриминация», когда при приёме на работу или учёбы представителям «угнетаемых» расовых и этнических групп даются значительные привилегии.