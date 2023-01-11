Вашингтон, 11 января, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Заявление о своём сотрудничестве с Министерством юстиции США сделал президент США Джозеф Байден после обнаружения в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне секретных документов. Такое заявление сделал американский лидер 10 января в ходе выступления на совместной пресс-конференции с лидерами Мексики и Канады по итогам саммита стран Северной Америки в Мехико.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По словам Байдена, он был крайне удивлён, получив информацию о секретных документах, найденных юристами в его офисе. Президент США уточнил, что он не знает о содержании найденных документов.

Американский лидер пояснил, что передал коробки с документами юристам, которые доставили их в Национальный архив США. Байден заверил, что он и его команда в полной мере сотрудничают с министерством юстиции США, которое проводит проверку с целью установить обстоятельства попадания документов в аналитический центр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Вашингтоне очень обеспокоены обнаружением секретных документов в офисе аналитического центра. Документы относятся к периоду вице-президентства Байдена в администрации бывшего главы США Барака Обамы.