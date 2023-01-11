Остин, США, 11 января, 2023, 03:47 — ИА Регнум. Заключенные в американском штате Техас могут объявить голодовку, требуя прекращения содержания узников в одиночных камерах, сообщает 10 января телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Выстрел в пустоту». Реж. Рик Роман Во. 2017. США Заключённый

Правозащитники сообщают, что общее число заключённых, которые могут начать голодовку протеста, превысит 300 человек более чем в дюжине тюрем штата.

Заключённые утверждают, что многих из них поместили в условия строгой изоляции без всяких на то оснований лишь по формальной принадлежности к определённым преступным группировкам.

Однако представители департамента исправительных учреждений Техаса заявили, что в настоящее время в одиночном заключении находятся лишь три процента всех обитателей тюрем штата. И эти заключённые пребывают в одиночных камерах на совершенно законном основании, так как ранее они проявляли склонность к побегу и насилию в отношении персонала и других заключённых. Кроме того, тюремными администрациями проводится политика, направленная на сокращение количества одиночных заключений. Так за последние 15 лет число заключённых, находящихся в одиночных камерах, уменьшилось на 65%.

В свою очередь, правозащитники и журналисты называют условия содержания в техасских тюрьмах «адскими».