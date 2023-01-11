Пенза, 11 января, 2023, 03:23 — ИА Регнум. По меньшей мере девять человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных микроавтобусов на мосту в Пензе, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Инцидент произошел 10 января. Помимо маршруток, столкнулись еще три легковых автомобиля. Трое пострадавших были доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в Малодербетовском районе Калмыкии произошло столкновение внедорожника и грузовика. ДТП привело к гибели четырех человек.