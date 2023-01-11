Одесса, Украина, 11 января, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Советский и украинский актер театра, кино и телевидения, театральный режиссёр Михаил Дроботов скончался в возрасте 65 лет в городе Одессе. Об этом 10 января сообщили коллеги артиста в социальных сетях.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

«Театр получил эту страшную весть, в которую не хочется верить», — написала на своей странице в соцсети актриса Одесского областного академического драматического театра Елена Ященко.

Дроботов скончался 6 января, но информация о его смерти начала широко распространяться только сейчас, спустя несколько дней. Причина смерти артиста не указывается.

Михаил Дроботов начинал свою карьеру актёра в Русском драматическом театре имени Горького в Астане. С конца 80-х он служил в Одесском русском драматическом театре имени Иванова, затем был режиссером одесского Театра на Чайной. Актёр часто принимал участие в российско-украинских кинопроектах. Российскому зрителю Дроботов запомнился по сериалу «Ликвидация», кроме него, он снялся в сериалах «Сонька Золотая Ручка», «Шулер», «Маэстро» и в других.